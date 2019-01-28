В одеському аеропорту скасували два рейси через нічний снігопад.
У Міжнародному аеропорту Одеса скасували два рейси, які повинні були летіти до Відня і назад.
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Йдеться про рейс OS619 з Відня, який повинен був прибути сьогодні до Одеси, 28 січня, о 12.45. Також рейс OS620, який повинен був відправитися з Одеси до Відня о 13.30.
Снігопад в Одесі: в аеропорту скасовують рейси / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у понеділок з самого ранку у Києві утворилися серйозні затори.
Фото: Dreamstime.com
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