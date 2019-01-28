У понеділок з самого ранку у Києві утворилися серйозні затори.

Затори у Києві вже досягли 7 балів. За ранок у столиці сталося 25 ДТП.

Стоять три мости: Південний, Північний і Дарницький. Складно проїхати у бік правого берега Києва.

Про це свідчать дані Google Maps.

Рух ускладнено на Подолі, Набережному шосе, бульварі Дружби народів і Лесі Українки. Стоїть низка вулиць: Олени Теліги, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська. Затори утворилися і на Великій окружній дорозі.

Крім того, обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги та бульварі Тараса Шевченка. Місцями затори спостерігаються на проспекті Героїв Сталінграда.

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До речі, на столичному вокзалі провідник відмовлявся впускати жінок у поїзд поки туди не увійде чоловік.