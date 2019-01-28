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Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня

Український консул зустрінеться з пораненими моряками в СІЗО Лефортово не раніше 31 січня.

Людмила Денісова

Поранені українські військовополонені моряки певний час будуть перебувати у карантинній зоні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що досі немає офіційного підтвердження про надану медичну допомогу морякам та їхній фізичний стан на момент переведення в СІЗО.

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Людмила Денісова зазначила, що у Василя Сороки залишаються проблеми з рукою, а у Андрія Ейдера досі залишаються осколки в обох ногах, поранення колінного суглобу та руки.

Не краща ситуація у моряка Андрія Артеменка. Через осколкові поранення очей, вони постійно сльозяться.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Денісова вимагає від РФ направити полонених моряків на лікування у нейтральну країну.

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