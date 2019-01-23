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Денісова вимагає від РФ направити полонених моряків на лікування у нейтральну країну

Полонених українських моряків необхідно відправити на лікування з Росії в нейтральну країну.

Денісова вимагає від РФ направити полонених моряків на лікування у нейтральну країну

Полонених українських моряків необхідно відправити на лікування у нейтральну країну, написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

Вона закликала ЄС посилити тиск на Росію для їх звільнення і вимагає від РФ передачі поранених моряків в нейтральну країну для лікування.

Денісова послалася на Третю Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Вона зазначила, що 24 українських моряки мають цей статус.

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Також Денісова направила звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і до в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

За її інформацією, українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороки та Андрія Вейдера переводять до Лефортовського СІЗО, де відсутні належні умови для лікування.

Вона закликала чиновників вжити заходів щодо забезпечення медичного обстеження, лікування та реабілітації.

Нагадаємо, ЄС може скоро розглянути введення нових санкцій проти Росії за зміст українських військовополонених моряків.

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