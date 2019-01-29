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Індекс сприйняття корупції 2018: Україна піднялася на 10 позицій

Україна покращила свої позиції у світовому Індексі сприйняття корупції за 2018 рік міжнародної організації Transparency International.

Індекс сприйняття корупції 2018: Україна піднялася на 10 позицій

За рік Україна піднялася зі 130 на 120 місце серед 180 країн світу у рейтингу Corruption Perceptions Index 2018, про що свідчать дані на сайті Transparency International.

Зокрема, експерти організації оцінили результат України у 32 бали, торік було 30. Поруч розмістилися Ліберія, Малаві та Малі. У них аналогічна кількість балів.

Очолюють Індекс сприйняття корупції 2018 Данія з 88 балами, Нова Зеландія (87) та Фінляндія (85).

Найбільш корумповані країни світу – Сомалі (10), Південний Судан (13) та Сирія (13).

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Нагадаємо, у 2016 році Україна і Росія були на 131-й позиції Індексу сприйняття корупції.

Фото: Dreamstime

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