У Миколаєві правоохоронці затримали співробітника міськради, який вимагав $5 тис. хабара.

У Миколаєві співробітники прокуратури затримали члена Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції в міськраді за те, що він вимагав $5 тис. хабара, повідомляє прес-служба прокуратури Миколаєва.

Злочинця і його посередника затримали під час передачі авансу, який становив $1 тис.

Вони вимагали гроші у бізнесмена, який мав ларьки на ділянці землі, але дія договору про її оренду закінчилася.

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Вирішується питання про повідомленні затриманим підозри у скоєнні злочину за ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Підозрювані можуть понести покарання у вигляді 8-12 років позбавлення волі.

До слова, у Запоріжжі поліцейські оголосили у розшук невідомого, який кинув вибуховий пристрій у людей.

Фото: прес-служба прокуратури Миколаєва