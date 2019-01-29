Українського політв’язня Євгена Панова після чотиримісячного етапу відправили до Омська.

Українця Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму, доставили в СІЗО Омська.

Про це повідомила мати політв’язня Віра Котелянець.

Інформацію про етапування підтвердив український консул в Новосибірську.

Читайте: Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня

Брат засудженого Ігор Котелянець повідомив Кримській правозахисній групі, що в найближчі два тижні стане відомо, в яку колонію його помістять.

Нагадаємо, 13 липня 2018 року так званий “Верховний суд Криму” засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгена Панова до восьми років колонії суворого режиму.

Його звинувачують у підготовці терактів у Криму.

Фото: Євген Панов