Виліт літаків затримали через конфлікт постачальника авіапального з ДФС.

Ввечері 29 січня пасажири 22 рейсів авіакомпанії Міжнародні авіалінії України очікували на виліт на 1-2 години довше.

Причиною затримки став конфлікт постачальника авіапального з ДФС, пояснили в МАУ.

Збій із заправкою літаків стався через нові положення Податкового кодексу, які регулюють у країні механізм погашення векселів при реалізації авіапального, повідомив авіаперевізник.

При цьому в МАУ запевняють про виконання своїх зобов’язань за контрактом щодо постачання пального до аеропорту.

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Проблему вирішили, коли авіакомпанія надала письмову гарантію відшкодувати постачальнику можливі штрафні санкції з боку ДФС за проведену заправку літаків ввечері 29 січня.

До слова, раніше Факти ICTV більш докладно писали про нові правила МАУ для ручної поклажі.