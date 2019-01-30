Український політв’язень Павло Гриб за час перебування у російському СІЗО отримав нові складні захворювання.

Стан здоров’я Павла Гриба, над яким у найближчі дні РФ влаштовує чергове судилище, критичний, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін у Facebook.

– Його хвороба прогресує та дуже небезпечна, є свідчення й того, що через перебування у СІЗО Павло отримав нові складні захворювання, – уточнив дипломат.

Клімкін закликав міжнародних партнерів тиснути на Росію, щоб змусити її надати належне лікування українському політв’язню Грибу.

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За його словами, російське псевдосудочинство та відправлення по етапу може його вбити.

Нагадаємо, вчора уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Павло Гриб знаходиться у критичному стані і він потребує термінової операції на серці.

Фото: Ігор Гриб