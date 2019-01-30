Погода в Україні на березень – став відомий прогноз на перший місяць весни.
У березні не варто чекати весняного тепла, вночі заморозки будуть сягати -13°.
Такий прогноз погоди на березень дав народний синоптик Леонід Горбань, передає Обозреватель.
Перші десять днів березня – це морози до -7 -13°. У 20-х числах березня трохи потеплішає, будуть легкі нічні морози -4 -2°. Морози протриматися 3-4 дні і відступлять.
Читайте: Потепління до +10: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)
До речі, Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні у лютому.
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