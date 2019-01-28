Погода в Україні протягом тижня буде мінливою – на півночі сніг та нічні морози до -13, а на півдні +10.

Прогноз погоди на тиждень в Україні, з 29 січня по 1 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У вівторок, 29 січня, сніг з дощем синоптики прогнозують на півночі, у центрі та місцями на заході, на решті території – без істотних опадів.

Вночі найсильніші морози – до -13 – очікуються на сході та у Сумській області, проте вдень тут потепліє до -1 -3.

В інших регіонах вдень переважно від 1 до 3 градусів тепла.

Лише на півдні денна температура місцями сягатиме +10.

У Києві опади у вигляді дощу та снігу, вночі 2-4 градуси морозу, а вдень 1-3 вище нуля.

У середу, 30 січня, зона дощів з мокрим снігом зачепить північ, центр та південь України.

Відчутно потепліє у тих регіонах, де напередодні були чималі нічні морози.

На заході та сході вночі 5-7 градусів морозу, а вдень +2, місцями до +4.

У північних та центральних областях 1-3 градуси тепла, на півдні +8 +10.

У столиці погода не зміниться.

На четвер, 31 січня, синоптики прогнозують дощ зі снігом лише на півночі.

Середня нічна температура по Україні – 1 градус морозу, до -5 лише на сході.

Вдень місцями до +4 на заході, півночі та у центрі, на сході близько нуля.

У південних областях – від +5 до +9.

У Києві опади, вночі -1 +1, вдень +2 +4.

У п’ятницю, 1 лютого, значне потепління відчують жителі усіх регіонів, опади припиняться.

Невеликі нічні морози можливі, але вдень скрізь буде плюсова температура.

На півдні +9, на заході +5, на півночі і в центрі +4, на сході +2.

У столиці у перший день лютого погода суттєво не зміниться, вдень 2-4 вище нуля.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.