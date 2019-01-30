PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Зеленський, Богословська і Смешко. ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів/

Зеленський, Богословська і Смешко. ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів

Сьогодні, 30 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на пост президента України.

Зеленський, Богословська і Смешко. ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів

– До комісії 25 січня 2019 року громадяни України Ігор Смешко та Інна Богословська особисто подали заяви про самовисунення. Того ж дня до ЦВК надійшли документи для реєстрації кандидата Володимира Зеленського, висунутого 21 січня 2019 року на позачерговому з’їзді партії Слуга народу, – розповіли у ЦВК.

У комісії додали, що після розгляду документів було встановлено їх відповідність вимогам закону про вибори президента України. Тому трьох кандидатів зареєстрували.

Читайте: Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Таким чином, станом на 30 січня 2019 року комісія зареєструвала 26 кандидатів на пост президента України на чергових виборах.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко йде на вибори 2019. Про свою участь у президентських виборах президент України оголосив на форумі в Києві.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло
Контрактна армія та зростання економіки: теми виборчої кампанії Гриценка
РФ готує кібератаки до виборів в Україні – розвідка США
Вакарчуку треба відійти від загального пафосу і зайнятися політикою
Україні потрібен холодний мир з Росією – Порошенко
Тимошенко впевнено наближається до перемоги — соціологія
Вибори президента 2019: Порошенко йде на другий термін
Вибори 2019: у деклараціях усіх кандидатів є помилки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка