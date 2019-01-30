Сьогодні, 30 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на пост президента України.

– До комісії 25 січня 2019 року громадяни України Ігор Смешко та Інна Богословська особисто подали заяви про самовисунення. Того ж дня до ЦВК надійшли документи для реєстрації кандидата Володимира Зеленського, висунутого 21 січня 2019 року на позачерговому з’їзді партії Слуга народу, – розповіли у ЦВК.

У комісії додали, що після розгляду документів було встановлено їх відповідність вимогам закону про вибори президента України. Тому трьох кандидатів зареєстрували.

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Таким чином, станом на 30 січня 2019 року комісія зареєструвала 26 кандидатів на пост президента України на чергових виборах.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко йде на вибори 2019. Про свою участь у президентських виборах президент України оголосив на форумі в Києві.

Фото: УНІАН