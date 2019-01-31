Батько Павла Гриба розповів, що у сина є симптоми цирозу печінки і хвороби Альцгеймера.

У політв’язня Павла Гриба є симптоми цирозу печінки і хвороби Альцгеймера, розповів його батько виданню Настоящее время.

За його словами, Грибу необхідна термінова операція інакше він може померти.

У прес-службі МЗС України повідомили, що до Павла не пустили українського консула.

На думку українських дипломатів, Росія намагається приховати справжній стан здоров’я політв’язня.

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У відомстві вимагають негайного допуску українського консула до Гриба і термінового проведення комплексного медичного обстеження у спеціалізованій медустанові.

Посол України при ЄС Микола Точицький розповів, що про стан Гриба проінформовані партнери України в ЄС. Їх закликали посилити тиск на РФ, щоб надати політв’язню медичну допомогу.

Нагадаємо, 29 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Павло Гриб знаходиться у критичному стані і він потребує термінової операції на серці.

Фото: Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine