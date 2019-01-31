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Що буде з інфляцією на кінець 2019 року: прогноз НБУ

У Нацбанку прогнозують поступове уповільнення інфляції в Україні до 6,3% на кінець 2019 року та до 5% – у 2020-му.

Ціни на продукти

Цьому сприятиме рішення НБУ від 31 січня – залишити облікову ставку на рівні 18% річних, повідомляє регулятор.

Серед інших факторів, які сприятимуть зниженню інфляції, Нацбанк  також називає повільне зростання цін на продукти, здешевлення енергоресурсів на світових ринках та відносно низьку волатильність обмінного курсу гривні.

– Ці фактори обумовлять те, що базова інфляція уповільниться з 8,7% у 2018 році до 5% у 2019 році та не перевищуватиме 4% у 2020-2021 роках, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Інфляція в Україні у 2019 році знизиться до 7,5% – прогноз Reuters

Нагадаємо, у 2019 році МВФ очікує, що середньорічна інфляція в Україні буде на рівні 8%.

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