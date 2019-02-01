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84 картини, земельні ділянки, квартири – декларація Порошенка

Президент України Петро Порошенко подав декларацію для участі у президентскьких виборах. Що зазначив у декларації Порошенко – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Петр Порошенко Декларация

Кандидати вже подають свої декларації на вибори президента України 2019.

Сьогодні до Єдиного державного реєстру подав декларацію Петро Порошенко.

Читайте: Вибори президента України 2019: коли відбудуться і дата другого туру

Що у декларації Порошенка:

У президента будинок площею 1331,1 м² та вартістю 30 млн грн у Козині та поруч земельні ділянки площею 3,4 га.

Також є ще 0,7 га ділянки, яку орендовано у Козинської селищної ради.

Ми також зібрали найцікавіші пункти декларації:

  • Три земельні ділянки у Києві загальною площею 1,2 га
  • Дві квартири у Києві – 134,06 м² та 82,15м² та ще одна (80,6 м²) у спільній власності з дружиною
  • Квартира у Вінниці – 68,2 м²
  • Нежитлове приміщення в Одесі – 35,3 м²
  • У дружини задекларована дача у Петропавлівському площею 344 м² та земельна ділянка поряд 1200 м²

Крім того, в іпотеці у Порошенка база відпочинку Лебідь в Одеській області площею 2425 м².

Він також має декілька колекцій картин – 84 картини загалом та 7 скульптур.

Є елітний меблевий гарнітур дорогих брендів, а з електронних пристроїв – телевізори, проектор.

Президент володіє роялем фірми Schimmel.

Політик також зазначив у декларації Благодійний фонд Порошенка, цінні папери, доходи та подарунки.

Повну декларацію можна переглянути тут.

Нагадаємо, 29 січня Петро Порошенко заявив, що братиме участь у виборах 2019.

Фото: Президент України

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