PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Десятки млн доларів: Туреччина готує "серйозну допомогу" ЗСУ/

Десятки млн доларів: Туреччина готує “серйозну допомогу” ЗСУ

Туреччина в найближчі роки надасть українській армії допомогу, повідомив Павло Клімкін.

Десятки млн доларів: Туреччина готує “серйозну допомогу” ЗСУ

Туреччина готується надати для української армії “серйозну допомогу”.

Такий анонс зробив 1 лютого міністр закордонних справ Павло Клімкін, при цьому не уточнивши, яку саме допомогу передадуть ЗСУ, пише Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що Туреччина виділить для цієї місії десятки мільйонів доларів, які підуть на “серйозні напрямки”.

Як виходить із заяви Клімкіна, допомога буде не одноразовою:

– Мова йде про серйозну допомогу в найближчі роки.

Читайте: Конфісковані євробляхи віддали ЗСУ

Також дипломат натякнув на “окремі домовленості і про спільну розробку” у секторі військово-технічного співробітництва між країнами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав кількість зброї та військової техніки, яку передали ЗСУ за час війни на Донбасі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зміни з 1 лютого 2019: тарифи, закон про валюту, зарплати і курс долара
Українські військові знищили російський МТЛБ-У та зенітну установку
В тюрмах ОРДЛО могли закатувати 13 заручників – Геращенко
Знищили засідку: розвідники показали трофеї з Донбасу
Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
Прямі переговори: Вілкул назвав ключ до миру на Донбасі
На зміну Мінським угодам: новий план врегулювання війни на Донбасі готовий
На випадок агресії: в Україні створили резервну танкову бригаду
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка