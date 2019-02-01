Туреччина в найближчі роки надасть українській армії допомогу, повідомив Павло Клімкін.

Туреччина готується надати для української армії “серйозну допомогу”.

Такий анонс зробив 1 лютого міністр закордонних справ Павло Клімкін, при цьому не уточнивши, яку саме допомогу передадуть ЗСУ, пише Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що Туреччина виділить для цієї місії десятки мільйонів доларів, які підуть на “серйозні напрямки”.

Як виходить із заяви Клімкіна, допомога буде не одноразовою:

– Мова йде про серйозну допомогу в найближчі роки.

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Також дипломат натякнув на “окремі домовленості і про спільну розробку” у секторі військово-технічного співробітництва між країнами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав кількість зброї та військової техніки, яку передали ЗСУ за час війни на Донбасі.