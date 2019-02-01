З 1 лютого у столиці почали працювати перші 10 інспекторів з паркування, проте вони поки будуть лише слідкувати за порядком у Києві.

Про це повідомив заступник начальника управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін, передає Вечірній Київ.

Зараз у столиці впроваджують перший етап реформи, другий буде у квітні 2019 року, коли інспектори зможуть штрафувати водіїв.

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– А вже в травні можна буде впровадити третій етап, коли інспектори й поліція зможуть приймати більш суворі рішення. Тоді застосовуватиметься евакуація припаркованого з порушеннями транспорту, – розповів повідомив Рахматуллін.

Нагадаємо, 27 вересня почали діяти нові правила евакуації транспортних засобів.

Фото: УНІАН.