PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Києві з'явилися інспектори з паркування - коли штрафуватимуть/

У Києві з’явилися інспектори з паркування – коли штрафуватимуть

З 1 лютого у столиці почали працювати перші 10 інспекторів з паркування, проте вони поки будуть лише слідкувати за порядком у Києві.

У Києві з’явилися інспектори з паркування – коли штрафуватимуть

Про це повідомив заступник начальника управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін, передає Вечірній Київ.

Зараз у столиці впроваджують перший етап реформи, другий буде у квітні 2019 року, коли інспектори зможуть штрафувати водіїв.

Читайте: Закон про паркування: що змінилось на тротуарах за 2 місяці

– А вже в травні можна буде впровадити третій етап, коли інспектори й поліція зможуть приймати більш суворі рішення. Тоді застосовуватиметься евакуація припаркованого з порушеннями транспорту, – розповів повідомив Рахматуллін.

Нагадаємо, 27 вересня почали діяти нові правила евакуації транспортних засобів.

Фото: УНІАН.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стрілянина у Києві на Лісовому: троє чоловіків поранили 5-річну дитину
Київ і ще три міста встановили ставки туристичного збору
У Києві з 1 лютого підвищили тарифи на воду
Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова
Величезні черги і солд аут: як пройшов концерт Twenty One Pilots у Києві
Повідомлення про мінування: у Києві закрили метро Майдан Незалежності і Хрещатик
Аншлаг у травмпунктах: плюсова температура перетворила Київ на “ковзанку”
Кличко вимагає розірвання договору оренди із забудовником Осокорків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка