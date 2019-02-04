Україна визнала Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади у Венесуелі.

Україна вважає, що опозиціонер Хуан Гуайдо може організувати проведення демократичних виборів у Венесуелі, повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Україна визнає Хуана Гуайдо главою Національної Асамблеї Венесуели, а також лідером демократичної опозиції, – сказала Зеленко.

Крім того, вона додала, що від Гуайдо та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні.

Україна закликала владу Венесуели запобігати вирішенню кризи силовим методом.

Київ також виступає за протидію економічній катастрофі у Венесуелі.

Нагадаємо, Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели.