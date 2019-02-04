PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Україна визнала Гуайдо легітимним/

Україна визнала Гуайдо легітимним

Україна визнала Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади у Венесуелі.

МЗС

Україна вважає, що опозиціонер Хуан Гуайдо може організувати проведення демократичних виборів у Венесуелі, повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Україна визнає Хуана Гуайдо главою Національної Асамблеї Венесуели, а також лідером демократичної опозиції, – сказала Зеленко.

Крім того, вона додала, що від Гуайдо та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні.

Читайте: Якщо Трамп введе війська до Венесуели, буде другий В'єтнам - Мадуро

Україна закликала владу Венесуели запобігати вирішенню кризи силовим методом.

Київ також виступає за протидію економічній катастрофі у Венесуелі.

Нагадаємо, Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Якщо Трамп введе війська до Венесуели, буде другий В’єтнам – Мадуро
Трамп не виключає введення військ США до Венесуели
Мадуро, їдь з країни: генерал заявив про підтримку армії Гуаїдо
Москва відправила Мадуро літак з доларами – ЗМІ
Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели
Росія вивезла 20 тонн золота з Венесуели – ЗМІ
РФ намагається вивезти 20 тонн золота з Венесуели – депутати
США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка