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Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій визнали Хуана Гуаїдо законним тимчасовим президентом Венесуели.

Європарламент визнав Гуаїдо президентом Венесуели

Європарламент прийняв резолюцію, в якій до нових демократичних виборів визнав опозиційного лідера Хуана Гуаїдо законним президентом країни.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

За це рішення проголосували 439 парламентарів, проти 104 людини.

Депутати закликали верховного представника ЄС в справах зовнішньої і безпекової політики Федеріку Могеріні визнати Хуана Гуаїдо президентом до проведенння прозорих і вільних виборів.

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Європарламент також засудив репресії та насильство у Венесуелі. Парламентарі вимагають припинити порушення прав людини і притягнути винних до відповідальності.

Тепер ЄС та члени-держави повинні визнати представників, які будуть призначені легітимною владою.

Нагадаємо, 23 січня глава венесуельського парламенту Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом і склав присягу.

Фото: Dreamstime 

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