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Факты / Украина / Общество / С пламенем и дымом: ОБСЕ покинула город на Донбассе из-за взрывов/

З полум’ям та димом: ОБСЄ покинула місто на Донбасі через вибухи

Патруль СММ ОБСЄ, пересуваючись броньованими машинами, зафіксував низку вибухів у районі розведення сил і засобів.

ОБСЕ

4 лютого п’ятеро співробітників патруля СММ ОБСЄ на двох броньованих авто були біля блокпоста ЗСУ, що за 300 метрів на північ від ділянки розведення сил біля міста Золоте, повідомляє прес-служба ООС.

Так, патруль почув п’ять вибухів невизначеного походження на відстані орієнтовно 2–3 км на схід і південний схід.

– Коли вони вже сіли в патрульні авто, спостерігачі почули ще три вибухи у безпосередній близькості за 70–100 метрів. Вибухи супроводжувалися полум’ям, димом та з розлітом сажі та снігу, – повідомляє українська сторона СЦКК.

ОБСЕ одразу перемістилася приблизно на п’ять кілометрів до східної околиці міста Золоте-2.

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Пізніше спостерігачі зафіксували більшу кількість порушень режиму припинення вогню, тому вони були змушений залишити цей район.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала гаубиці бойовиків на Донбасі.

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