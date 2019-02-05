Патруль СММ ОБСЄ, пересуваючись броньованими машинами, зафіксував низку вибухів у районі розведення сил і засобів.

4 лютого п’ятеро співробітників патруля СММ ОБСЄ на двох броньованих авто були біля блокпоста ЗСУ, що за 300 метрів на північ від ділянки розведення сил біля міста Золоте, повідомляє прес-служба ООС.

Так, патруль почув п’ять вибухів невизначеного походження на відстані орієнтовно 2–3 км на схід і південний схід.

– Коли вони вже сіли в патрульні авто, спостерігачі почули ще три вибухи у безпосередній близькості за 70–100 метрів. Вибухи супроводжувалися полум’ям, димом та з розлітом сажі та снігу, – повідомляє українська сторона СЦКК.

ОБСЕ одразу перемістилася приблизно на п’ять кілометрів до східної околиці міста Золоте-2.

Пізніше спостерігачі зафіксували більшу кількість порушень режиму припинення вогню, тому вони були змушений залишити цей район.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала гаубиці бойовиків на Донбасі.