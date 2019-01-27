Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували розміщення самохідних гаубиць російсько-окупаційних сил неподалік селища Мирне на Донбасі.
Важке озброєння та військова техніка збройних формувань Російської Федерації продовжує розміщуватися з порушенням встановлених ліній відведення, повідомляє українська сторона СЦКК.
Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, 25 січня спостерігачі Місії зафіксували розміщення шістьох самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) неподалік селища Мирне.
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Нагадаємо, раніше ОБСЕ зафіксували, що окупанти стягнули танки на схід від Донецька.
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