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ОБСЄ зафіксувала гаубиці бойовиків на Донбасі

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували розміщення самохідних гаубиць російсько-окупаційних сил неподалік селища Мирне на Донбасі.

ОБСЕ

Важке озброєння та військова техніка збройних формувань Російської Федерації продовжує розміщуватися з порушенням встановлених ліній відведення, повідомляє українська сторона СЦКК.

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, 25 січня спостерігачі Місії зафіксували розміщення шістьох самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) неподалік селища Мирне.

Читайте: Доба на Донбасі: знищено 4 окупантів

Нагадаємо, раніше ОБСЕ зафіксували, що окупанти стягнули танки на схід від Донецька.

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