Уряд прийняв рішення проводити виплату пенсії через АТ Укрпошта.

Виплата пенсії та грошової допомоги населенню у 2019 році буде здійснювати через Укрпошту.

– На засіданні Кабміну було затверджено Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат АТ Укрпошта за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, – зазначили у прес-службі Мінсоцполітики.

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Реалізація прийнятого рішення забезпечить безперебійну доставку пенсій і виплату заробітної плати співробітникам АТ Укрпошта.

Раніше Факти ICTV писали, що розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становить 2 645 грн.

Фото: ukrposhta