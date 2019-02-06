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ДТП на Сумській: Дронову викликали швидку, адвокат просить відвід судді

Геннадію Дронову лікарі надали медичну допомогу в суді. Його адвокат подав клопотання про відвід судді.

ДТП на Сумській: Дронову викликали швидку, адвокат просить відвід судді

49-річному Геннадію Дронову, який фігурує в справі про ДТП на Сумській вулиці в Харкові була викликана швидка.

Про це повідомляє журналіст Фактів Тетяна Доцяк.

Адвокат Сергій Перепелиця підтвердив, що медики приїхали саме до Дронова. Повідомляється, що у підсудного проблеми із серцем і тиском. Лікарі надали Дронову допомогу і завезли до зали засідань.

Адвокат Дронова подав клопотання про відвід судді. Фото: Тетяна Доцяк, Факти

До слова, засідання суду, де повинні були стартувати дебати, так і не почалося. Канцелярія раніше отримала клопотання від Перепелиці про відвід судді.

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Зараз вирішується, хто розглядатиме відвід.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 в Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, врізавшись у VW Touareg, яким керував Дронов, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 осіб.

Фото: Тетяна Доцяк, Факти

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