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Україна вироблятиме свої бойові ракети – Клімкін

Україна може почати виробляти свої балістичні та крилаті ракети.

климкин

Україна може почати виробляти свої балістичні і крилаті ракети, розповів глава МЗС Павло Клімкін Голосу Америки.

За його словами, Україна змушена зайнятися виробництвом ракет, оскільки договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності був скасований.

Клімкін зазначив, що Кремль спеціально весь цей час діяв врозріз з договором і тепер це може призвести до нової гонки озброєнь на планеті і того, що країни, включаючи Україну, намагатимуться робити ракети.

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Міністр додав, що в України є досвід і потенціал у сфері ракетної зброї, а також є необхідність захищатися.

Раніше повідомлялося, що Росія розмістила ракети, які можуть нести ядерну зброю в Краснодарі, а це в 430 км від України.

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