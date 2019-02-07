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Антонов повертає на конвеєр Ан-148, Ан-158 та Ан-178

Антонов продовжить у 2019 реалізовувати програму імпортозаміщення.

Антонов повертає на конвеєр Ан-148, Ан-158 та Ан-178

Антонов у 2019 поверне поверне серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178.

Про це йдеться у фінансовому плані держпідприємства, передає прес-служба Кабміну.

Повідомляється, що повернення до виробництва повітряних суден Антонов зможе завдяки скасуванню сплати ввізного мита і ПДВ на комплектуючі, які раніше існували для  сфери літакобудування.

Держпідприємство зможе продовжити у 2019 році здійснювати реалізацію програми імпортозаміщення, за якою російські прилади і устаткування для авіатехніки замінюються українськими аналогами чи комплектуючими з Канади, Китаю та США.

Читайте: Електронні та безпілотні: Антонов робитиме повітряні таксі

Нагадаємо, Антонов представив проект безпілотника, який може добу літати на крейсерській висоті.

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