Антонов продовжить у 2019 реалізовувати програму імпортозаміщення.

Антонов у 2019 поверне поверне серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178.

Про це йдеться у фінансовому плані держпідприємства, передає прес-служба Кабміну.

Повідомляється, що повернення до виробництва повітряних суден Антонов зможе завдяки скасуванню сплати ввізного мита і ПДВ на комплектуючі, які раніше існували для сфери літакобудування.

Держпідприємство зможе продовжити у 2019 році здійснювати реалізацію програми імпортозаміщення, за якою російські прилади і устаткування для авіатехніки замінюються українськими аналогами чи комплектуючими з Канади, Китаю та США.

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Нагадаємо, Антонов представив проект безпілотника, який може добу літати на крейсерській висоті.