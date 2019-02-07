Вступ з 7 лютого 2019 року в силу закону про валюту і валютні операції повинен полегшити життя пересічного українця і поліпшити загальний бізнес-клімат у країні.
7 лютого 2019 року набув чинності закон про валюту, згідно з яким валютні операції відбуватимуться в Україні за новими правилами.
За новою системою українці повинні відчути 20 послаблень. Факти ICTV розбиралися, яких саме.
Новий закон про валюту і населення
Купівля та продаж валюти. Після набуття чинності закону про валюту подібні операції можна здійснювати не тільки у відділеннях банків і обмінниках, але і в поштових відділеннях.
Також українці зможуть обміняти валюту онлайн до 150 тис. грн на день. Приватбанк уже з 7 лютого дозволив у своїх сервісах (Приват24, мобільному додатку Privat24 і терміналах самообслуговування) купувати і продавати валюту.
Переказ валюти за кордон. Індивідуальні ліцензії на такі операції будуть замінені системою електронних лімітів. За нею, українці зможуть відправляти за кордон до 50 тис. євро на рік.
У НБУ обіцяють, що з часом фізособам дозволять відправляти більше.
Також тепер у 10 разів більше можна переказувати за кордон, якщо не відкривати рахунок – 150 тис. грн на рік.
Новий закон про валюту і бізнес
Як пояснюють у НБУ, новий документ покликаний поліпшити загальний бізнес-клімат у нашій країні.
Так, для банків регулятор обіцяє практично “повну лібералізацію”. Крім іншого, фінустанови отримали карт-бланш на купівлю цінних паперів по всьому світу.
Підприємства в свою чергу отримали збільшений в два рази термін для розрахунків за експортно-імпортними контрактами – 365 днів.
Також компанії зможуть відправляти за кордон до 2 млн євро на рік, не відкриваючи індивідуальні ліцензії.
З юросіб знімуть обмеження на користування рахунками за кордоном. При цьому переводити на такі рахунки гроші з України все ще заборонено.
Банки тепер можуть не реєструвати закордонні позики, а також кредитуватися у нерезидентів.
Крім цього, банки отримали можливість страхуватися від валютних ризиків.
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Обмеження, які залишаться
В Україні залишиться умова обов’язкового продажу валюти. Однак з 1 березня необхідно буде продати 30% валютної виручки, а не половину, як зараз. У НБУ з часом планують повністю відмовитися від цього правила.
Крім того, фізичні особи і в подальшому не зможуть вільно купувати валюту на міжбанку для онлайн-розрахунків з іноземними партнерами.
Нагадаємо, думки експертів розділилися у прогнозах щодо курсу долара на лютий.
Фото: maramicado