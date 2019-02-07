Вступ з 7 лютого 2019 року в силу закону про валюту і валютні операції повинен полегшити життя пересічного українця і поліпшити загальний бізнес-клімат у країні.

7 лютого 2019 року набув чинності закон про валюту, згідно з яким валютні операції відбуватимуться в Україні за новими правилами.

За новою системою українці повинні відчути 20 послаблень. Факти ICTV розбиралися, яких саме.

Новий закон про валюту і населення

Купівля та продаж валюти. Після набуття чинності закону про валюту подібні операції можна здійснювати не тільки у відділеннях банків і обмінниках, але і в поштових відділеннях.

Також українці зможуть обміняти валюту онлайн до 150 тис. грн на день. Приватбанк уже з 7 лютого дозволив у своїх сервісах (Приват24, мобільному додатку Privat24 і терміналах самообслуговування) купувати і продавати валюту.

Переказ валюти за кордон. Індивідуальні ліцензії на такі операції будуть замінені системою електронних лімітів. За нею, українці зможуть відправляти за кордон до 50 тис. євро на рік.

У НБУ обіцяють, що з часом фізособам дозволять відправляти більше.

Також тепер у 10 разів більше можна переказувати за кордон, якщо не відкривати рахунок – 150 тис. грн на рік.

Новий закон про валюту і бізнес

Як пояснюють у НБУ, новий документ покликаний поліпшити загальний бізнес-клімат у нашій країні.

Так, для банків регулятор обіцяє практично “повну лібералізацію”. Крім іншого, фінустанови отримали карт-бланш на купівлю цінних паперів по всьому світу.

Підприємства в свою чергу отримали збільшений в два рази термін для розрахунків за експортно-імпортними контрактами – 365 днів.

Також компанії зможуть відправляти за кордон до 2 млн євро на рік, не відкриваючи індивідуальні ліцензії.









Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту / 2 фотографии

З юросіб знімуть обмеження на користування рахунками за кордоном. При цьому переводити на такі рахунки гроші з України все ще заборонено.

Банки тепер можуть не реєструвати закордонні позики, а також кредитуватися у нерезидентів.

Крім цього, банки отримали можливість страхуватися від валютних ризиків.

Читайте: Зміни з 1 лютого 2019: тарифи, закон про валюту, зарплати і курс долара

Обмеження, які залишаться

В Україні залишиться умова обов’язкового продажу валюти. Однак з 1 березня необхідно буде продати 30% валютної виручки, а не половину, як зараз. У НБУ з часом планують повністю відмовитися від цього правила.

Крім того, фізичні особи і в подальшому не зможуть вільно купувати валюту на міжбанку для онлайн-розрахунків з іноземними партнерами.

Нагадаємо, думки експертів розділилися у прогнозах щодо курсу долара на лютий.

Фото: maramicado