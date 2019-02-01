На кінець січня курс долара склав приблизно 27,75 грн з тенденцією до зниження. Щодо прогнозів на лютий думки експертів розходяться.

Зміцнення гривні до долара у найближчий місяць прогнозує економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук, пише Сегодня.

Він пояснив це тим, що продовжиться вплив фактора “грошей на вибори”.

За його словами, в лютому курс буде триматися в проміжку між 27 і 28 грн.

Керуючий партнер інвесткомпанії Capital Times Ерік Найман з ним погоджується, але, на його думку, на укріплення національної валюти більше впливає монетарна політика Федеральної резервної системи США, яка намагається відтягнути початок економічної кризи до 2020 року.

– До серпня курс гривні залишатиметься стабільним зі слабкою тенденцією до зміцнення, – вважає він.

Не погоджується з ним старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин.

На його думку, в лютому гривня завжди втрачає в середньому 3,5%.

– Цього року активність нерезидентів і заведення засобів під фінансування виборів будуть знижуватися, в той час як НБУ буде більше продавати, ніж купувати валюти на міжбанку. Ринок буде насичуватися ліквідністю за рахунок погашення ОВДП з боку Мінфіну. Великий дефіцит зовнішньоторговельного балансу і зниження надходжень з митниці виступлять факторами тиску на гривню, – пояснив Шевчишин.

У зв’язку з цим він прогнозує на лютий курс 27,75-28,5 грн за долар.

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До слова, раніше глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв казав, якщо ціни на газ будуть знижені, курс долара злетить до 50, а той і до 60 грн.

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