Напередодні 8 Березня Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва та Львова.
Потяги призначені до Львова, Одеси, Дніпра і Миколаїва, також курсуватиме потяг Львів – Одеса.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
На 6 березня призначено додатковий потяг №162/161 Миколаїв – Київ, він відправиться і з Києва 7 березня. Додаткові потяги Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Дніпро і Львів-Одеса будуть відправлятися у рейси туди і назад 8 березня.
Надалі будуть призначені ще додаткові потяги.
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До речі, Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги, а саме на комплекти білизни, чай, каву і воду.
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