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Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня

Напередодні 8 Березня Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва та Львова.

Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня

Потяги призначені до Львова, Одеси, Дніпра і Миколаїва, також курсуватиме потяг Львів – Одеса.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

На 6 березня призначено додатковий потяг №162/161 Миколаїв – Київ, він відправиться і з Києва 7 березня. Додаткові потяги Київ-Львів,  Київ-Одеса,  Київ-Дніпро і  Львів-Одеса будуть відправлятися у рейси туди і назад 8 березня.

Надалі будуть призначені ще додаткові потяги.

Читайте: У 2019 році Чехія планує запустити потяг до Львова

До речі, Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги, а саме на комплекти білизни, чай, каву і воду.

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