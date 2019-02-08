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Президентські вибори в Україні: ЦВК зареєструвала 44 кандидата

На президентські вибори 2019 в Україні ЦВК зареєструвала 44 кандидати.

Президентські вибори в Україні: ЦВК зареєструвала 44 кандидата

На вибори президента України Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.

Сьогодні, 8 лютого, комісія зареєструвала колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа та Олександра Соловйова від партії Розумна Сила.
До слова, Соловйову раніше відмовили у реєстрації.

Читайте: Вибори президента України: повний список кандидатів

До 7 березня у претендентів на пост президента України є можливість зняти свою кандидатуру на виборах та забрати свої застави.

Тобто 8 березня буде список кандидатів, які українці побачать у бюлетенях.

Раніше Факти ICTV писали, букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.

Фото: Dreamstime.com

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