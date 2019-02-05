Букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.

Ставки букмекерів на вибори президента України 2019 говорять про те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін.

Так, найсильніше у те, що Порошенко переможе на виборах, вірять у Фавориті. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1,72. На другому місці йде Юлія Тимошенко з коефіцієнтом 3.00. Володимир Зеленський замикає трійку лідерів на виборах. На його перемогу встановлено коефіцієнт 4.00.

Цікаво, що букмекери Парі-матч за останній час змінили свою думку. Нещодавно експерти не могли визначити одноосібного лідера і давали однакові коефіцієнти на перемогу Порошенка і Тимошенко. На сьогодні, за версію цієї контори, перемогти на виборах має найбільше шансів саме чинний президент – коефіцієнт 1,85 проти 3.00 у Тимошенко. У Зеленського вірять менше – коефіцієнт на його перемогу 4.50.

Bwin також “зробив” Порошенка майбутнім президентом. Коефіцієнт на його перемогу серед цих букмекерів 2.10. А ось які шанси, на думку експертів, має Тимошенко, щоб не пустити чинного президента на другий термін – коефіцієнт 2.60. У букмекерів Зеленський знову фінішує третім – коефіцієнт на його перемогу 4.25.

Читайте: Вибори президента 2019: технічні гравці та мобілізація перед парламентськими перегонами

За прогнозом букмекерської контори 1xbet, Порошенко не має такого сильного відриву від Тимошенко – 1.79 проти 2.08. У Зеленського експерти вірять менше – коефіцієнт на його перемогу 4.32.

До слова, Факти ICTV збирають думки людей щодо того, хто виграє вибори президента України.