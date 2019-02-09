Україна моніторить стан Керченського мосту, збудованого окупантами в Криму, оскільки його обвалення загрожує гуманітарною і екологічною катастрофою в Азовському морі.

Про це заявив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у коментарі Обозревателю.

За його словами, наслідки обвалення Керченського моста спрогнозувати складно, оскільки поки невідомо, де саме він завалиться, але його падіння загрожує замкнути Азовське море, що вдарить по екології акваторії.

Тука каже, що в РФ старанно стежать за результатами українських моніторингів і навіть реагують на тривожні повідомлення.

– Тому ми спостерігаємо не тільки за станом моста, але і за реакцією іншої сторони. Якби тут не було гуманітарної та екологічної загрози, то я б аплодував, поки у них би по всій Росії мости падали кожен день, – підкреслив він.

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До слова, раніше стало відомо, що зміщення арок Керченського мосту має негативний вплив на акваторію Чорного моря та можуть нести загрозу життю і здоров’ю людей.

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