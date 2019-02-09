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Катастрофа MH17: РФ вперше пішла на контакт з Нідерландами

Вперше з дня катастрофи малазійського Boeing МН17 над Донбасом Нідерландам і Австралії вдалося налагодити дипломатичні контакти з Росією для з’ясування її правової відповідальності.

Катастрофа MH17: РФ вперше пішла на контакт з Нідерландами

Офіційні переговори щодо катастрофи MH17 можуть пройти найближчим часом, заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Бок.

Контакти з Москвою він назвав позитивними і конструктивними, передає DW.

За його словами, дипломатичні контакти встановлені для того, щоб зрозуміти, чи зможуть вони почати офіційні переговори щодо відповідальності Росії за катастрофу MH17.

При цьому заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив Інтерфаксу, що Росія готова до переговорів з Нідерландами по темі збитого над Донбасом малазійського Боїнга МН17.

Він зазначив, що досі не були враховані відомості, які надавали нідерландським слідчим російські фахівці в рамках правового співробітництва.

Нагадаємо, загальна сума позову проти РФ в Європейському суді з прав людини від імені родичів загиблих у катастрофі МН17 становить $330 млн.

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17 липня 2014 року катастрофа малазійського літака над Донеччиною забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи Бук.

Фото: Getty Images

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