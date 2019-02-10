PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Політолог: Зіткнення з поліцією в Києві були провокацією/

Політолог: Зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

В Україні продовжують обговорювати зіткнення під відділенням поліції на вулиці Хорива в Києві.

Політолог: Зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

Поки ДБР проводить розслідування про перевищення повноважень, політологи висловлюють свої версії події. На думку Міхи Чаплига, події під будівлею поліції були провокацією та насправді не мали жодного стосунку до Катерини Гандзюк.

– Технологія полягає в тому, щоб прикрившись “патріотичними гаслами” або назвою цілком справедливої акції за участю цілком мирних і законослухняних громадян, влаштовувати гучні та небезпечні провокації із застосуванням балончиків, ножів, револьверів, шашок тощо, – зазначає Чаплига.

Так було з виливанням зеленки на Вілкула (так Порошенко допомагає своєму колезі Бойку. Там ще й борди йому ця бригада “патріотів” попсувала в рамках зриву виборів). Так було з виступом Зеленського у Львові, так було з виступом Тимошенко в Житомирі і Білій Церкві, так було з нападом на Гриценка.

За його словами, коли МВС починає припиняти їхні дії, то вони за сценарієм починають кричати “патріотів б’ють”, прикриватися плакатами з Катею.

– І тут у мене питання до таких же, як я – просто друзям Каті – а де у всіх цих провокаціях АП руками СБУ та їхнього криміналітету – власне Катя? А ніде! Це цинічні танці на її кістках, прикриваючись її ім’ям, – пише Чаплига.

Також політолог зазначає, що до поліції є низка питань, тому що правоохоронці мають право на застосування сили, а й сила повинна бути сумірною загрозі.

– Далі був штурм поліцейської дільниці. Соррі, але це вже відвертий злочин. Далі поліція викликає підмогу та штурмовиків “приймають”. Приймають жорстко, негуманно та знову ж таки з порушеннями.

Але ще раз повернуся до Каті. Скажіть, а де у всьому цьому є Катя? Чи не танці це на її кістках? Де тут боротьба за справедливе покарання винних і їхнє встановлення шляхом розслідування та суду? – додав Чаплига.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на сутички навколо передвиборних мітингів та звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера виключили з Батьківщини
$2 тис. за підпал храму УПЦ МП: СБУ викрила плани спецслужб РФ
Півроку з дня нападу на Катерину Гандзюк: факти і болючі фото (18+)
Організатор вбивства Гандзюк співпрацював з членами двох партій – батько активістки
Готувалася провокація: у Сирії знайшли контейнери для небезпечних речовин “Made in Ukraine”
Вбивство Гандзюк: організатор оголошений у розшук
Спецслужби РФ планують провокацію проти України – розвідка
Вбивство Гандзюк: 7 затриманих і основна версія СБУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка