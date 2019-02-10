Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на сутички навколо передвиборних мітингів та звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Про це Арсен Аваков написав у Facebook.

– Це робота штабів така? Розмотувати донезмоги спіраль ненависті в суспільстві? Штаби політиків!? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними – посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші, – зазначив Аваков.

За словами міністра, у Кривому Розі на підході до мітингу одного з кандидатів у президенти України зупинили чоловіка з 10 літрами зеленки.

– У 4 містах протягом одного дня вилучали зеленку у різних активістів. З глузду з’їхали зовсім?, – резюмує Аваков.

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Також він розповів, що напередодні до нього зателефонував знайомий та поскаржився на дії поліції, яка “займається свавіллям” та виводить людей з мітингу.

– Вони ж просто стоять і не нападають поки ні на кого. Обурюється. А те, що в кишенях у порученців одного штабу проти іншого, які просто стоять – фінка і кастет з петардою, газ черемха і флакони з зеленкою – серед збору тисячі людей – нічого?, – зазначив Аваков.

За його словами, це не політика, і не виборча кампанія – це бл*дство.

Міністр закликав штаби конкурентів на виборах зупинитися та вести чесну конкуренцію.

Нагадаємо, на Контрактовій площі у Києві поліція затримала групу молодих людей із прикритими обличчями.

Фото: УНІАН.