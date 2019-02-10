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Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера виключили з Батьківщини

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера виключили з партії Батьківщина через звинувачення у вбивство активістки та радниці мера міста Катерини Гандзюк.

Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера виключили з Батьківщини

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті партії Батьківщина.

Раніше Владислав Мангер заявляв, що призупиняє членство у партії на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Читайте: Півроку з дня нападу на Катерину Гандзюк: факти і болючі фото (18+)

Нагадаємо, нещодавно батько Катерини Віктор заявив про ймовірну причетність Мангера до організації вбивства його доньки.

У свою чергу, Мангер заперечує звинувачення і називає дискредитацією цілої партії.

Фото: Владислав Мангер

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