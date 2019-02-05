Пройшло півроку з дня нападу на Катерину Гандзюк та три місяці з дня її смерті. Замовників досі не названо.

– Тату, я не помру?

– Ні, Катю. Ти ж одужуєш.

І до болю стиснуті мої кулаки, тільки б стримати сльози, пише батько Катерини Віктор Гандзюк.

Катерина провела 96 днів у реанімаційному відділенні.

Після нападу у неї були рани на все тіло, спалене волосся, обпечені очі, постійний нестерпний біль та тривалі виснажливі лихоманки.

Дівчина пережила чотирнадцять важких операцій, щоденні перев’язки під наркозом та отримала літри перелитої крові.

– Три місяці лежачи на спині на жорсткій сітці без матраца, подушки і ковдри. Перед очима тільки стеля. Безсонні ночі. Тижнями зафіксовані руки та ноги. Тижнями їжа через трубочку. А в очах – надія та бажання вижити, – пише батько Катерини у Facebook.

Він опублікував кілька фотознімків з того тримісячного життя Катерини, які знімались для іноземних клінік.

Але відповідь європейських і американських лікарів завжди була одна – досвіду лікування таких важких хімічних опіків не мають.

Віктор Гандзюк зазначив, що бажає, аби ці фото бачили ті, що за ґратами, і ті , що під арештом в затишних домівках, організатори, замовники, що нині тремтять за кордоном та у високих кабінетах та ті, хто фальсифікував та гальмував слідство.





















Півроку з дня нападу на Катерину Гандзюк: факти і болючі фото (18+) / 5 фотографий

– Катю не просто вбили. Катю катували дев’яносто шість днів, жорстоко, щосекундно, – доповнює Віктор Гандзюк.

Нагадаємо, українська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Влітку на неї здійснили напад з сірчаною кислотою.