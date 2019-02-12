Екс-голова СБУ Ігор Смешко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про інтереси Росії на виборах, загрози для України, роботу спецслужб на виборах 2004 року та випадок, коли СБУ мало не запобігла приходу Януковича до влади.

Вибори президента 2019 відбудуться 31 березня 2019 року. Тим часом, правоохоронні органи вже перейшли в посилений режим, а у день виборів планують задіяти понад 60 тис. осіб для забезпечення порядку.

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Факти ICTV напередодні Свободи Слова поспілкувались з Ігорем Смешком, який очолював Службу безпеки України у 2003-2005 році за часів президентства Леоніда Кучми.

Далі – пряма мова.

Вибори президента України – принципове питання для Росії

Для нинішнього політичного керівництва Росії це принципове питання. Там також іде погіршення життя. Пенсійна реформа зменшила підтримку Путіна, йде збіднення внаслідок діючих санкцій. Росія витрачає величезні кошти на війну проти нас, на підтримання Криму.

Все ж таки є баланс довіри до влади, за рахунок того, що Путін повернув велич Росії як світової держави, особливо в українському питанні.

Буде задіяна п’ята колона, будуть задіяні партії, які будуть робити все можливе, щоб пройти в парламент і зробити або коаліцію, або стати “козирною картою”, яка впровадить зміни до Конституції України з метою зупинення будь-якого подальшого руху в сторону Європи і НАТО.

Плюс можливості кібервтручання – у Росії це надзвичайно розвинено. Вони це продемонстрували втручанням у вибори у США.

Вибори 2019 – вирішальні

А якщо до цього ще додати роз’єднаність Заходу – Brexit у Великій Британії, США з нинішнім президентом самоусуваються від вирішення європейських справ, європейські країни шукають двосторонніх відносин з Росією, щоб економічно використати за рахунок дешевих ресурсів.

Для України cклалась вкрай загрозлива ситуація, де ці вибори можуть бути вирішальними.

Безумовно будуть провокації. Справа в тому, що і внутрішня і зовнішня політичні ситуації в Україні є дуже несприятливими для нас. Є велика зневіра народу в ефективність діючої влади по забезпеченню як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки.

Окрім того, збіднення населення за рахунок підняття тарифів і податків. Це значить, що якщо у другий тур попадуть кандидати із старої політичної колоди, це може привести до протестних акцій.

Провокації під час виборів 2004 року

В ті часи теж були спроби втручання у вибори. По-перше, спроба вбивства кандидата в президенти Росії Рибкіна на нашій території (У 2004 році Івана Рибкіна, який перебував у Києві, обпоїли наркотичними речовинами і шантажували, через що той зняв свою кандидатуру з виборів, – Ред.). Ми затримали тих людей, які до цього були причетні і запобігли цьому.

Потім спроба підриву Боричевого Току перед другим туром голосування (під штаб-квартирою Ющенка за адресою Боричів Тік 22-а виявили авто зі вибуховими речовинами всередині, – Ред.). Тоді були затримані фактичні виконавці і справа була підготовлена до суду, але, на жаль, при Ющенку вона була розвалена.

З іншого боку, з’їзд в Сєвєроденецьку, перший сепаратистський з’їзд (з’їзд депутатів 28 листопада 2004 року на противагу Помаранчевій революції, – Ред.). СБУ на другий день відкрила кримінальне провадження і провела розслідування. Це дуже налякало їх. Після третього туру виборів багато тих, хто був причетний до цього, залишили територію України.

Спроба ввести внутрішні війська в Київ також була в той час зупинена Службою безпеки.

Януковича можна було не допустити до влади

Хочу звернути увагу, що СБУ порушила тоді і справу про паралельний сервер ЦВК. Були навіть затримані особи з інформаційного управління ЦВК.

Якби в ті часи група, яка працювала в Службі безпеки, мала б місяць-два після інавгурації Ющенка, то у Януковича і Партії Регіонів не було б жодного шансу знову повернутись до влади.

В тому числі були б висвітлені їх зв’язки і їх допомога з-закордону. Це питання вже до президента Ющенка, яким чином всі ці справи були розвалені. Фактично, він проклав дорогу до реваншу президента Януковича, що надалі призвело до кривавого другого Майдану.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що в Україні заблокують новий перелік сайтів, що загрожує національній безпеці.

Фото: Ігор Смешко

Лілія Ященко