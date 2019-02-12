Найближчим часом в Україні блокуватимуть інтернет-сайти, що загрожують національній безпеці.

Про блокування таких сайтів заявив генерал-майор СБУ, начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександр Климчук в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

СБУ володіє інформацією, що російські спецслужби готують потужні кібератаки перед і під час виборів в Україні.

– Державний реєстр виборців має комплексну систему захисту інформації та він не підключений до мережі інтернет. Тобто зміни до Державного реєстру може внести лише людина, яка його обслуговує, – зазначив він.

Крім цього реєстру, можуть бути атаковані будь-які об’єкти критичної інфраструктури, такі як транспорт, зв’язок, фінанси і енергетика.

Однак, за словами Олександра, наша країна зможе ефективно реагувати на такі кіберзагрози.

Нагадаємо, РФ вирішила не відправляти спостерігачів на вибори в Україні.