Українське держпідприємство Завод 410 ЦА, яке знаходиться поруч з Міжнародним аеропортом Київ, обслуговуватиме та ремонтуватиме літаки Boeing.
Завод уже розпочав освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки марки Boeing разом з компанією Конкорд Аеротехнік, повідомляється на сайті столичного підприємства.
На даний момент на території знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування.
У найближчих планах – обслуговування до п’яти літаків Boeing-737 на рік, а до 2024 року – 40.
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До слова, авіазавод Антонов представив проект безпілотника, який може добу літати на крейсерській висоті.
Фото: Завод 410 ЦА
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