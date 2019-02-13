Бориспільський міський районний суд Київської області вперше в Україні виніс рішення у справі про булінг у школі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

– За результатами судового слухання було встановлено факт булінга із застосуванням засобів електронних комунікацій. Підлітка визнали винним у цькуванні однолітка, а на його батьків наклали штраф у розмірі 850 грн, – розповіла заступник міністра Іванна Смачило.

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Вона додала, що відповідний закон, який діє в Україні менше місяця, вже працює.

Раніше Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти цькування у школі.

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