Побиття дев’ятикласниці у селі Вишеньки (Київська область) вже встигло наробити галасу. Що загрожує малолітнім садистам і про причини конфлікту – далі у матеріалі.

Дівчинка Діана, яку відгамселили однолітки, вчиться у цій школі з першого класу і у жодній подібній історії помічена не була. А ось Вікторія, яка і завдала постраждалій удари ногами по обличчю, переїхала з Києва до села півроку тому. У школі вже звикли, що вона постійно прогулює уроки, проте таке насилля – то вперше.

Директор школи Лілія Гурська каже, що після конфлікту батьків школярів викликали для пояснень, того ж дня жінка повідомила начальника кримінальної поліції про побиття дев’ятикласниці.

Причини конфлікту

Однокласники кажуть, що побили Діану через плітки.

– Одна з дівчат пускала плітки про другу і через це вона вирішила з нею розібратися, – каже Микола.

Коли все сталося, постраждала до останього намагалася приховати все від батьків, казала, що впала.

Покарання

У поліції кажуть, що покарання буде. На маму дівчинки, яка знімала на камеру побиття, був складений адміністративний протокол, суд прийме відповідне рішення. Покарання буде у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 1700 гривень. А до дівчинки, яка наносила тілесні ушкодження, буде задіяно кримінальне провадження.

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Нагадаємо, що закон про введення адміністративної відповідальності за булінг у навчальних закладах вступив у силу. Ним вводиться нові штрафи за цькування однолітків у школах.