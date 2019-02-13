Які кібератаки проводить Росія та як українські спецслужби готуються до виборів 2019, розповів генерал-майор СБУ Олександр Климчук у інтерв’ю Фактам ICTV.

Напередодні виборів президента 2019 в Україні посилюють заходи безпеки. Головна загроза – втручання Російської Федерації у хід перегонів.

Генерал-майор СБУ Олександр Климчук, який очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки (ДКІБ), розповів Фактам ICTV, як спецслужби готуються до виборів та як щоденно запобігають сотням кібератак зі сторони РФ.

Інформаційний простір атакують

Виборча кампанія стартувала 1,5 місяці тому, а російські спецслужби вже намагаються вплинути на вибори.

– Ми вже фіксуємо збільшення фейкових інформаційних повідомлень, фіксуємо розгалужені мережі інтернет-агітаторів, які підпорядковуються кураторам з Росії, бачимо, що створюються нові сайти.

Так, наприклад, у грудні Службою безпеки було викрито акаунт, з якого розповсюджували фейкові повідомлення стосовно введення воєнного стану. Доведено його зв’язок з Росією.

– Олександр Климчук зазначив, що на найближче засідання РНБО Служба безпеки подала близько 100 сайтів, які використовувались російськими спецслужбами для інформаційної агресії. Відповідно, всі вони будуть заблоковані.

До речі, з 2014 року ДКІБ викрив діяльність 3500 осіб, які використовувались Росією в гібридній агресії.

Соціальні мережі – найпопулярніша платформа для дезінформації та фейків. Підтвердження тому вибори у США, коли реклама у соцмережі посприяла формуванню інтересів виборців. Відтак, Facebook нещодавно змінив правила розміщення політичної реклами. З метою запобігання зовнішньому втручанню, рекламу можуть розміщувати лише сторінки з України.

Окрім того, співпрацює з мережею і СБУ:

– Ми співпрацюємо з Facebook, Google, Twitter. Всі виявлені фейкові сторінки завчасно подаємо на розгляд керівництву Facebook для їх блокування. Цей механізм налагоджений і працює на високому рівні, – зазначив Климчук.

За словами експерта, українці за останні роки адаптувались і навчились сприймати фейкові новини.

До виборів готові

Наймасштабніша кібератака відбулась у 2017 році, коли майже всі урядові структури України були заражені так званим вірусом Petya. Ця ситуація послужила своєрідним уроком, тому тепер уряд ретельно дбає про безпеку.

– Зараз всі суб’єкти кібербезпеки в Україні – Служба безпеки України, Служба спеціального зв’язку та захисту інформації та ІТ-підрозділі всіх об’єктів критичної інфраструктури – приділяють цій ситуації дуже велику увагу і мають на озброєнні висококваліфікованих спеціалістів.

Окрім того, державні структури тепер мають відповідне технологічне оснащення для відбиття атак.

– І основне – є досвід. Наші хлопці стояли на вістрі з подолання наслідків цих кібератак, розслідували їх, і сьогодні вже навчились їх попереджати, – наголосив Олександр Климчук.

Росія працює постійно

СБУ регулярно фіксує кібератаки зі сторони Росії.

– Наші спеціалісти постійно фіксують спроби зламу тих чи інших ресурсів. Таких атак, які б привели до якихось наслідків, за цей час не було. Вони були попереджені на ранніх стадіях.

Климчук додає, що попередили близько 400 атак, при чому деякі з них за своєю соціальною небезпекою не менш потужні, ніж славнозвісний вірус Petya.A.

Російські атаки – складні за своєю структурою:

– Вони проходять місяцями, задіяні дуже великі ресурси – і технічні, і людські (в них можуть брати участь близько 50 хакерів одночасно). В день фіксується сотні кіберінцидентів.

Вибори відбудуться 31 березня. Тим часом, спецслужби та правоохоронні органи переходять в посилені режими. Спроби впливати на інформаційний простір, що регулярно відбуваються, на щастя, не увінчуються успіхом. Якщо ситуація не зміниться, матимемо незалежні, принаймні ззовні, вибори.

Фото: Dreamstime

Лілія Ященко