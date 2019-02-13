Які кібератаки проводить Росія та як українські спецслужби готуються до виборів 2019, розповів генерал-майор СБУ Олександр Климчук у інтерв’ю Фактам ICTV.
Напередодні виборів президента 2019 в Україні посилюють заходи безпеки. Головна загроза – втручання Російської Федерації у хід перегонів.
Генерал-майор СБУ Олександр Климчук, який очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки (ДКІБ), розповів Фактам ICTV, як спецслужби готуються до виборів та як щоденно запобігають сотням кібератак зі сторони РФ.
Інформаційний простір атакують
Виборча кампанія стартувала 1,5 місяці тому, а російські спецслужби вже намагаються вплинути на вибори.
– Ми вже фіксуємо збільшення фейкових інформаційних повідомлень, фіксуємо розгалужені мережі інтернет-агітаторів, які підпорядковуються кураторам з Росії, бачимо, що створюються нові сайти.
Так, наприклад, у грудні Службою безпеки було викрито акаунт, з якого розповсюджували фейкові повідомлення стосовно введення воєнного стану. Доведено його зв’язок з Росією.
– Олександр Климчук зазначив, що на найближче засідання РНБО Служба безпеки подала близько 100 сайтів, які використовувались російськими спецслужбами для інформаційної агресії. Відповідно, всі вони будуть заблоковані.
До речі, з 2014 року ДКІБ викрив діяльність 3500 осіб, які використовувались Росією в гібридній агресії.
Соціальні мережі – найпопулярніша платформа для дезінформації та фейків. Підтвердження тому вибори у США, коли реклама у соцмережі посприяла формуванню інтересів виборців. Відтак, Facebook нещодавно змінив правила розміщення політичної реклами. З метою запобігання зовнішньому втручанню, рекламу можуть розміщувати лише сторінки з України.
Окрім того, співпрацює з мережею і СБУ:
– Ми співпрацюємо з Facebook, Google, Twitter. Всі виявлені фейкові сторінки завчасно подаємо на розгляд керівництву Facebook для їх блокування. Цей механізм налагоджений і працює на високому рівні, – зазначив Климчук.
За словами експерта, українці за останні роки адаптувались і навчились сприймати фейкові новини.
До виборів готові
Наймасштабніша кібератака відбулась у 2017 році, коли майже всі урядові структури України були заражені так званим вірусом Petya. Ця ситуація послужила своєрідним уроком, тому тепер уряд ретельно дбає про безпеку.
– Зараз всі суб’єкти кібербезпеки в Україні – Служба безпеки України, Служба спеціального зв’язку та захисту інформації та ІТ-підрозділі всіх об’єктів критичної інфраструктури – приділяють цій ситуації дуже велику увагу і мають на озброєнні висококваліфікованих спеціалістів.
Окрім того, державні структури тепер мають відповідне технологічне оснащення для відбиття атак.
– І основне – є досвід. Наші хлопці стояли на вістрі з подолання наслідків цих кібератак, розслідували їх, і сьогодні вже навчились їх попереджати, – наголосив Олександр Климчук.
Росія працює постійно
СБУ регулярно фіксує кібератаки зі сторони Росії.
– Наші спеціалісти постійно фіксують спроби зламу тих чи інших ресурсів. Таких атак, які б привели до якихось наслідків, за цей час не було. Вони були попереджені на ранніх стадіях.
Климчук додає, що попередили близько 400 атак, при чому деякі з них за своєю соціальною небезпекою не менш потужні, ніж славнозвісний вірус Petya.A.
Російські атаки – складні за своєю структурою:
Читайте: Як Кремль планує втрутитися у вибори в Україні за допомогою Насті Рибки Хто виграє вибори президента України - ставки букмекерів Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019
– Вони проходять місяцями, задіяні дуже великі ресурси – і технічні, і людські (в них можуть брати участь близько 50 хакерів одночасно). В день фіксується сотні кіберінцидентів.
Вибори відбудуться 31 березня. Тим часом, спецслужби та правоохоронні органи переходять в посилені режими. Спроби впливати на інформаційний простір, що регулярно відбуваються, на щастя, не увінчуються успіхом. Якщо ситуація не зміниться, матимемо незалежні, принаймні ззовні, вибори.
Фото: Dreamstime
Лілія Ященко