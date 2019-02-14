Київтеплоенерго не буде виплачувати киянам переплати попередньому постачальнику Київенерго.

Для повернення переплати кияни мають самостійно звернутися до попереднього постачальника Київенерго, повідомила фінансовий директор КП Київтеплоенерго Катерина Саркісова, передає УНІАН.

– Ті, хто має переплату, звертаються із заявами безпосередньо до компанії Київенерго, оскільки це приватна компанія, яка продовжує нести зобов’язання, подання заяв на повернення переплат відбувається через центри комунального сервісу в Києві, – зазначила вона.

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Також Саркісова додала, що у випадку переплати, яка утворилася в ході перерахунків по субсидіях, в такому випадку кошти не повертаються.

Крім того, що ті, хто мав заборгованості, включаючи і населення, і організації, на сьогодні мають зобов’язання перед новим підприємством.

Нагадаємо, з 1 травня 2019 року права надавати послуги з опалення та гарячого водопостачання в Києві переходять до КП Київтеплоенерго.

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