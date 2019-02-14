PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Несплата комунальних послуг – скільки можна заборгувати і що можуть забрати/

Несплата комунальних послуг – скільки можна заборгувати і що можуть забрати

В українців, які дуже довго не платили за комунальні послуги можуть відібрати квартиру.

Несплата комунальних послуг – скільки можна заборгувати і що можуть забрати

Про це йдеться в сюжеті програми Ранок у Великому Місті.

В суд на боржника може подати будь-який ЖЕК, оскільки зараз в країні діє спрощена система стягування боргів.

Відповідне рішення ухвалюють без судового засідання тому людина, в якої за борги по комунальним послугам збираються забрати частину майна дізнається про це тільки тоді, коли до неї прийдуть з виконавчої служби.

Читайте: Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць

Не будь-яке майно можуть конфіскувати. Не можна забрати:

  • холодильник;
  • корову, якщо є;
  • сіно для корови до сходу першої трави;
  • консервацію на 3 місяці;
  • взуття, яке стоптане більше ніж на 50%;
  • один комплект теплого одягу та два комплекти літнього одягу.

Проте якщо борги за комунальні послуги стануть занадто високими, тоді у вас можуть відібрати навіть квартиру, проте тоді буде погашено усю заборгованість.

Винятків немає, навіть якщо в будинку живуть малолітні діти і люди з інвалідністю.

Допоки триває арешт майна у боржника є можливість виплатити усю суму заборгованості і тоді ніхто вже не матиме права продавати вашу квартиру. Проте якщо виплата не буде отримана, то квартиру і майно продадуть на аукціоні.

Всі виручені кошти автоматично підуть на оплату вашого комунального боргу, а залишок віддадуть, проте починатимуть аукціон з мінімальних цін.

І все ж, навіть при наявності великих боргів, виселення та конфіскації майна можна уникнути шляхом реструктуризації. Це коли ви укладаєте з постачальниками послуг договори про щомісячне рівномірне погашення боргу, а також зобов’язані своєчасно оплачувати поточні платежі.

Якщо ж оплата за комунальні послуги сильно зменшує ваш місячний бюджет, то спробуйте отримати субсидію, або ж оформити так звану оплату частинами на певний період.

До слова, у Києві за борги по комунальним послугам вже почали подавати позови до суду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як отримати субсидію готівкою і на що можна витратити
Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць
Виплата субсидій готівкою – Кабмін затвердив дату
Монетизація субсидій: в Україні буде два варіанти виплат
Завищені платіжки за газ незаконні, гроші повинні повернути – Рева
У Сумах чоловік отримав платіжку за світло на 133 тис. грн
Викачують гроші: Міненерго звинуватили у завищенні норм газу
Пишіть скарги: Коболєв дав пораду щодо завищених платіжок за газ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка