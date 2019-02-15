Генштаб ЗСУ готовий до різних сценаріїв агресії бойовиків Росії.

До Києва прибули військові фахівці з 9 країн, разом з якими представники Генштабу ЗСУ провели консультації з протидії агресії Росії в нашій країні.

Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що українські військові проаналізували тактику, з якою діють спецпідрозділи РФ на Донбасі, пише прес-служба Міноборони.

За словами начальника Генштабу, на основі даних армія виробила плани протидії, які будуть працювати у відповідь на різні сценарії агресії бойовиків Росії.

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Муженко підкреслив, що завданням ЗСУ залишається підтримка темпу впровадження нових стандартів у підготовці військових. Також Україна має продовжити технічно оснащувати Сили спеціальних операцій.

До слова, раніше в Генштабі розповіли про кроки військових у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії.

Фото: Міноборони