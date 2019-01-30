Україна завжди має бути готовою до широкомасштабного вторгнення з боку РФ, хоча зараз Путін навряд чи піде на це.
Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко у коментарі УНІАН.
За його словами, Росія шукає більш прийнятні варіанти, тому що втрати, які можуть бути у разі широкомасштабної війни, для Путіна неприйнятні.
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Романенко також сумнівається, що Росія піде на відкриту агресію під час президентських чи парламентських виборів в Україні, бо вважає, що може їх більш ефективно використати.
– Якщо їм не вдасться досягти своїх цілей на українських виборах – у них є підготовлені військові структури, і залишається військовий варіант, – наголосив генерал.
Він нагадав про загрозу від Білорусі до південно-західного напрямку Придністров’я, де також є російські війська.
– Ми перебуваємо у такому російському напівкільці. Ці війська з досвідом, з новим озброєнням, підготовлені, вони здатні діяти, – сказав Романенко.
Водночас він вважає, що наразі немає загрози прямого російського вторгнення, а якщо Кремль і піде на це, то для його підготовки йому потрібно приблизно місяць.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв вважає, що ймовірність російської атаки збільшилася після агресії РФ у Керченській протоці і захоплення у полон українських моряків.
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