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Вторгення РФ в Україну: чи є загроза і чого чекає Путін

Україна завжди має бути готовою до широкомасштабного вторгнення з боку РФ, хоча зараз Путін навряд чи піде на це.

Вторгення РФ в Україну: чи є загроза і чого чекає Путін

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко у коментарі УНІАН.

За його словами, Росія шукає більш прийнятні варіанти, тому що втрати, які можуть бути у разі широкомасштабної війни, для Путіна неприйнятні.

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Романенко також сумнівається, що Росія піде на відкриту агресію під час президентських чи парламентських виборів в Україні, бо вважає, що може їх більш ефективно використати.

– Якщо їм не вдасться досягти своїх цілей на українських виборах – у них є підготовлені військові структури, і залишається військовий варіант, – наголосив генерал.

Він нагадав про загрозу від Білорусі до південно-західного напрямку Придністров’я, де також є російські війська.

– Ми перебуваємо у такому російському напівкільці. Ці війська з досвідом, з новим озброєнням, підготовлені, вони здатні діяти, – сказав Романенко.

Водночас він вважає, що наразі немає загрози прямого російського вторгнення, а якщо Кремль і піде на це, то для його підготовки йому потрібно приблизно місяць.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв вважає, що ймовірність російської атаки збільшилася після агресії РФ у Керченській протоці і захоплення у полон українських моряків.

Фото: Dreamstime

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