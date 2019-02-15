15 лютого в Мюнхені стартує 55-а конференція з безпеки, на якій однією з головних тем стане ситуація в Україні.

З 15 по 17 лютого в Мюнхені пройде 55-а конференція з безпеки, на якій обговорюватимуть ситуацію в Україні, європейську оборону та відносини Заходу з РФ, повідомляє Deutsche Welle.

Цього року конференцію відвідають близько 40 глав держав і приблизно 100 міністрів. Однак президент Франції Еммануель Макрон пропустить зустріч в Мюнхені через важку ситуацію в країні.

Всі політики по прибуттю отримають програму конференції з безпеки, а також доповідь про головні теми щодо ситуації у світі під назвою Мюнхенський звіт з безпеки.

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Очолюватиме делегацію України президент Петро Порошенко, який збирається оприлюднити докази спроб втручання РФ в українські вибори.

До слова, під час зустрічі глава МЗС України Павло Клімкін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не змогли домовитися щодо звільнення українських заручників і миротворчої місії на Донбасі.