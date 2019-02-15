В Астані (Казахстан) затримали, а після депортували спостерігачів правозахисної місії Італійської федерації з прав людини Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка.

В Астані затримали, а після депортували спостерігачів правозахисної місії Італійської федерації з прав людини Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, повідомила правозахисниця Наталія Панченко в Facebook.

За її словами, Волошина розповіла, що її та Явтушенка депортують за частиною 5 статті 517 кодексу про адміністративні правопорушення.

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Їх звинуватили в діяльності, яка не відповідає меті в’їзду в країну.

Українці повинні прибути в аеропорт Бориспіль об 11.30.

Волошина в Facebook написала, що їй заборонили в’їзд в Казахстан на п’ять років.









З Казахстану депортували українських правозахисників / 2 фотографии

Представниця Інституту масової інформації Ірина Земляна вважає, що можливою причиною затримання могло стати те, що нещодавно суддя в Казахстані виніс виправдувальний вирок в одній з політичних справ, після цього його почали переслідувати, українським спостерігачам вдалося поспілкуватися з цим суддею, пише Громадське.

Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України припинили здійснювати польоти в Казахстан до 29 квітня 2019 року.

Фото: Наталія Панченко