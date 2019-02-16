Одне з основних питань, що цікавить європейських і американських політиків – яким буде фінал президентських виборів в Україні та яка ситуація напередодні цих виборів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в коментарі журналістам в кулуарах 55 Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Кличко взяв участь у офіційному відкритті конференції, а також зустрівся з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ханом, спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, главою Християнсько-демократичної партії Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, головою фракції Християнсько-соціальний союз у німецькому Бундестазі Александром Добриндтом.

– Наші міжнародні партнери сподіваються на стабільність в Україні, на те, що президентські вибори відбудуться без потрясінь і турбулентності. Адже від їх результатів залежатиме майбутній розвиток України протягом наступних п‘яти років. За моїм враженням, нинішній розклад сил серед кандидатів став несподіваним і для наших партнерів. Тому дуже багато питань щодо шансів різних кандидатів, їх потенціалу, – зазначив Кличко.

Читайте: Ситуація в Україні та оборона Європи – в Мюнхені стартує конференція з безпеки

Він також сказав, що на зустрічах усі політики відзначали, що Європа і Сполучені Штати зацікавлені в демократичній, економічно сильній Україні, зі стабільною політичною ситуацією.

– Зацікавлені в експорті стабільності в Україну, а не імпорті нестабільності з неї. І сьогодні не так важливе прізвище, хто переможе. Набагато важливіше – хто стане президентом, який захистить свободу України, гарантуватиме втілення реформ, курс України до Європи і НАТО, – підкреслив Кличко.

До слова, мер Києва зустрівся з головним виконавчим директором Світового банку Кристаліною Георгієвою.

Зокрема йшлося про продовження співпраці у розвитку транспортної інфраструктури Києва, яку розглядає сьогодні Світовий банк і можливість інвестування в проекти державно-приватного партнерства.