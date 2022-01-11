Рейтинг паспортів світу: у лідерах Японія та Сінгапур, Україна – на 35-му місці

Дослідницька група Henley & Partners опублікувала черговий індекс паспортів. Він заснований на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), яка регулярно — від 2006 року — відстежує найзручніші у світі паспорти.

Індекс включає 199 паспортів та 227 туристичних напрямків. За даними четвертого кварталу 2021 року на першому місці паспорти двох азіатських держав: Сінгапуру та Японії. Їхні громадяни можуть в’їжджати до 192 країн.

Якщо порівнювати приміром з Азербайджаном та Вірменією, то паспорти цих країн на 74 та 78 місцях відповідно майже внизу рейтингу країни. Громадяни цих двох держав можуть без віз відвідати менше 70 країн.

Друге місце розділили Німеччина та Південна Корея, їхні паспорти дають право на вільний в’їзд до 190 країн. На третьому місці одразу чотири держави – Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія.

Український закордонний паспорт перебуває на 35 місці, розділяючи цю сходинку з Парагваєм: безвізовий в’їзд можливий у 141 країну. На цьому місці український паспорт перебував у квітні 2021 року. А в жовтні минулого року він був на 38 сходинці.

До п’ятірки найгірших паспорті, власникам яких потрібна попередня віза або віза після прибуття, входять: Ємен (33), Пакистан (31), Сирія (29), Ірак (28), Афганістан (26).

Індекс паспортів – перший в історії міжнародний рейтинг країн зі свободи пересування громадян, що відображає міжнародні відносини та статус країн на світовій арені. З 2018 року індекс паспортів оновлюється щокварталу.

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Джерело: Henley & Partners